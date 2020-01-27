لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل

في واقعة غريبة من نوعها، أصيب زبون بنوبة غضب على نحو مفاجئ أثناء تواجده في أحد المحلات التجارية بمقاطعة "دورست" البريطانية مؤخرًا، وتسبب في إلحاق خسائر جسيمة بالمتجر وصلت قيمتها إلى نحو 2000 جنيه إسترليني، وذلك بعد أن فقد عملة معدنية بقيمة "جنيه إسترليني واحد" ولم يتمكن من العثور عليها.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الشرطة تبحث حاليًا عن الزبون الذي تسبب في هذه المشكلة، وقامت بالفعل بالكشف عن صورة له التقطتها كاميرات المراقبة الموجودة بالمتجر، وطلبت من أي شخص لديه معلومات عنه بسرعة إبلاغها.





وأشار التقرير إلى أن ذلك الشخص كان قد توجه إلى المتجر بشكل طبيعي في البداية كأي زبون، لكنه أصبح عدائيًا فجأة في تعامله مع الموظفين بعد أن سقطت منه العملة المعدنية خلف "الكاونتر" ولم يتمكن من استعادتها.





وجن جنونه في أعقاب ذلك وبدأ في تحطيم "الكاونتر" وتسبب في نهاية المطاف في أضرار كارثية بالمحل التجاري؛ ولم يتضح إذا ما كان قد تمكن من استعادة عملته المعدنية قبل مغادرته المتجر أم لا.