AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

يسرا: أنا وحشة في التعامل مع السوشيال

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:27 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي


قالت الفنانة يسرا، إن الفنان الكبير عادل إمام هو عظيم للغاية، وجعلها تحتضن الجمهور وتكون قريبة منه، لما له مش شعبية كبيرة جدًا. 


وتابعت يسرا في الندوة التي أقيمت لها في معرض الكتاب ٢٠٢٠، قائلًة: "إن صناع عمل يعقوبيان لم يعلموها من البداية إنها ستكون من الفيلم، وطلب منها الفنان عادل إمام الظهور في عدة مشاهد إلا إنها رفضت، وعندما قرأت السيناريو اقتنعت، وأحبت الشخصية للغاية". 


وأضافت أن الفن تغير على مر العصور، وأن ظهورها في السينما والتلفزيون لن يقلل من شأنها أو تواجدها وسط الجمهور". 

واعترفت يسرا قائلًة:" انا وحشة جدا في التعامل مع السوشيال ميديا، وإذا تعايشت معها فقط هتعب، والتواجد الدائم في الوقت الحالي يعني نجاحك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

بسبب ابنته خديجة| محمد عادل إمام يتعرض لـ موقف غريب.. وابن ميريام فارس يخطف الأنظار فى أحدث ظهور له

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. المقاصة يحسم مصير التعاقد مع إيمونيكي

نجم الأهلي ينضم لمعسكر سموحة استعدادا للاتحاد السكندري

بخار الماء .. تفاصيل جديدة حول مصرع عروسين أثناء الاستحمام بالإسماعيلية

الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد المحتالين

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا

محمد ممدوح هاشم يقبل قدم والدته بعد الفوز بأمم إفريقيا لليد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل

فوتو سيشن ببلاش .. اتصور ووثق زيارتك لمعرض الكتاب بعدسات مصورين محترفين

بـ بنطلون ليجن.. هنا الزاهد بإطلالة رياضية