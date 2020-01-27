يسرا: أنا وحشة في التعامل مع السوشيال









قالت الفنانة يسرا، إن الفنان الكبير عادل إمام هو عظيم للغاية، وجعلها تحتضن الجمهور وتكون قريبة منه، لما له مش شعبية كبيرة جدًا.









وتابعت يسرا في الندوة التي أقيمت لها في معرض الكتاب ٢٠٢٠، قائلًة: "إن صناع عمل يعقوبيان لم يعلموها من البداية إنها ستكون من الفيلم، وطلب منها الفنان عادل إمام الظهور في عدة مشاهد إلا إنها رفضت، وعندما قرأت السيناريو اقتنعت، وأحبت الشخصية للغاية".









وأضافت أن الفن تغير على مر العصور، وأن ظهورها في السينما والتلفزيون لن يقلل من شأنها أو تواجدها وسط الجمهور".





واعترفت يسرا قائلًة:" انا وحشة جدا في التعامل مع السوشيال ميديا، وإذا تعايشت معها فقط هتعب، والتواجد الدائم في الوقت الحالي يعني نجاحك".