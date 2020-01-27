تعليق أحمد موسى على إنقاذ أب لابنته من الدهس تحت عجلات قطار بالإسماعيلية ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على مشهد قيام أب لإنقاذ ابنته سقطت على قضبان القطار والقفز على القضبان لإنقاذ ابنته في محطة قطار بالإسماعيلية، "هذا الأب شجاع".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، "بكل شجاعة قفز الأب على القضبان، وكان يحضن ابنته بشدة لحمايتها".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "الأب قفز واحتضن ابنته بجانب قضبان القطار أثناء مرور القطار".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "كل التحية والتقدير لهذا الأب الشجاع الذي أنقذ ابنته".





وأكد الإعلامي أحمد موسى "هو ده الضنا، الأب قفز عشان ينقذ ابنته من الموت، وماذا كان يفكر الأب عندما قرر القفز من الرصيف لإنقاذ ابنته".



