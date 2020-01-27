أحمد موسى عن بسالة أب أنقذ ابنته من الدهس: هو ده كرم ربنا ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشهد قيام أب بإنقاذ ابنته التي سقطت على قضبان القطار في محطة قطار بالإسماعيلية، قائلا "هذا الأب شجاع".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، " مشهد رهيب وهو ده كرم ربنا وهذه هي شهامة وشجاعة الأب لإنقاذ ابنته".

استطرد الإعلامي أحمد موسى " بكل شجاعة قفز الأب على القضبان، وكان يحضن ابنته بشدة لحمايتها".



وتابع الإعلامي أحمد موسى "الأب قفز واحتضن ابنته بجانب قضبان القطار أثناء مرور القطار".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى "كل التحية والتقدير لهذا الأب الشجاع الذي أنقذ ابنته".





وأكد الإعلامي أحمد موسى "هو ده الضنا والأب قفز عشان ينقذ ابنته من الموت، وماذا كان يفكر الأب عندما قرر القفز من الرصيف لإنقاذ ابنته".