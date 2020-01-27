رئيس قطاع التليفزيون: تطوير الفضائية المصرية على نفس التردد.. فيديو

قالت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، إنه تم البدء في تطوير قناة مصر الأولى بمجموعة من الإعلاميين، وسيشمل التطوير القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية".





وأضافت نائلة فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أبناء الهيئة الوطنية للإعلام يقودون الإعلام في مصر والوطن العربي، ولن يكون هناك تسريح للعاملين في ماسبيرو، ولن نستطيع التخلي عن الإعلاميين الزملاء في ماسبيرو".





ولفتت نائلة فاروق:" نعمل على تطوير شبكات التليفزيون، والغرض هو تطوير الشكل والأداء، وتطوير الفضائية المصرية سوف يكون على نفس التردد، وطلبنا من الزملاء في الفضائية المصرية تقديم أفكار لتطوير القناة".





وأكملت نائلة فاروق:" نسعى لجعل قناة الفضائية المصرية لديها القدرة التنافسية مع باقي القنوات، والغرض من التطوير تقديم محتوى جيد وتقديم رسالة إعلامية تزيد معدلات المشاهدة وتوفير دخل".



