AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس قطاع التليفزيون: تطوير الفضائية المصرية على نفس التردد.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:16 م
ماسبيرو
ماسبيرو
Advertisements
هاني حسين
قالت  نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، إنه تم البدء في تطوير قناة مصر الأولى بمجموعة من الإعلاميين، وسيشمل التطوير القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية".

وأضافت نائلة فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  أبناء الهيئة الوطنية للإعلام يقودون الإعلام في مصر والوطن العربي، ولن يكون هناك تسريح للعاملين في ماسبيرو، ولن نستطيع التخلي عن الإعلاميين الزملاء في ماسبيرو".

ولفتت نائلة فاروق:"  نعمل على تطوير شبكات التليفزيون، والغرض هو تطوير الشكل والأداء، وتطوير الفضائية المصرية سوف يكون على نفس التردد، وطلبنا من الزملاء في الفضائية المصرية تقديم أفكار لتطوير القناة".

وأكملت نائلة فاروق:"  نسعى لجعل قناة  الفضائية المصرية  لديها القدرة التنافسية  مع باقي القنوات، والغرض من التطوير تقديم محتوى جيد وتقديم رسالة إعلامية تزيد معدلات المشاهدة وتوفير دخل".

ولفتت نائلة فاروق:"  نعيد ترتيب البيت داخل التليفزيون المصري، ولم يتم تحديد قيمة الأموال التي تم صرفها على التطوير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن خطة التطوير | مصادر تكشف أسماء مذيعي النشرات الإخبارية بـ ماسبيرو

هؤلاء يقودون المشهد | تعرف على خريطة التغييرات الإعلامية | تفاصيل جديدة عن برنامج الإبراشي | الديهي واسامة كمال لم يحددا وجهتهما.. وأسماء مقدمي نشرات ماسبيرو

حصاد نقابة الإعلاميين خلال 2019.. وقف 5 مذيعين أبرزهم ريهام سعيد وتامر أمين.. وتكليف طارق سعدة بمنصب القائم بأعمال النقيب.. وتقديم خدمات طبية جديدة للأعضاء.. وتوقف الحديث عن الانتخابات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تقدم حملات إعلانية مجانية لتطوير التلفزيون المصري

عودة وائل الإبراشي.. تامر مرسي يكشف عن أول برومو لتطوير ماسبيرو

مصطفى بكري: خطة تطوير ماسبيرو ترد اعتبار التليفزيون المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

تعليق عميد الدراسات الإسلامية السابق على حظر النقاب بالجامعات

10 تصريحات مثيرة لـ زينة عن أحمد عز: تزوجنا عن حب فى 2012 ورفض يطلقني فخلعته

زعيم داعش الجديد يدعو أنصاره لغزو اسرائيل وقتل المستوطنين اليهود

شاهد .. أول صورة لفيروس كورونا القاتل

ينتقع على مساحة 1000 فدان.. فيديو مذهل لبناء أول مستشفى يعالج ضحايا فيروس كورونا بمدينة ووهان.. شاهد

انفراجة فنية فى وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة