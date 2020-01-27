رئيس قطاع التليفزيون تزف بشرى سارة للعاملين في الفضائية المصرية.. فيديو

قالت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، إننا لدينا 115 مخرجا و39 مذيعا، يعملون في الفضائية المصرية، مضيفة:" 2.5 مليون جنيه أجور العاملين في الفضائية المصرية".





وأضافت نائلة فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"لن يتم الإضرار بأحد من العاملين داخل الفضائية المصرية ولا الاستغناء عن أحد، ولن يتم المساس بأجور العاملين في القناة الفضائية المصرية".





وتابعت فاروق:" الهيئة الوطنية للإعلام تضع خطة لتطوير شبكات التليفزيون المصري بدأنا فيها منذ 2018 ونستمر فيها وهناك حالة من التنافس الشديد ولابد ان يظهر التليفزيون برسالته.





وتابعت: " نبدأ التطوير في قناة مصر الأولى بمجموعة من الإعلاميين وسيشمل التطوير القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية".





وأكملت نائلة فاروق:" أبناء الهيئة الوطنية للإعلام يقودون الإعلام في مصر والوطن العربي ولن يكون هناك تسريح للعاملين في ماسبيرو، ولن نستطيع التخلي عن الإعلاميين الزملاء في ماسبيرو".





ولفتت: " نعمل على تطوير شبكات التليفزيون، والغرض هو تطوير الشكل والأداء ولدينا 112 برنامجا في القناة الفضائية ونعمل على تطوير الشكل والمضمون، والتطوير يكون على نفس التردد لتطوير القناة الفضائية المصرية"، "وطلبنا من الزملاء في الفضائية المصرية تقديم أفكار لتطوير القناة وتقديم رسالة تتناسب مع القوى الناعمة".