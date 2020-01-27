أحمد موسى: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان في تركيا ويقود حملة اعتقالات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا والديكتاتور أردوغان في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم انتهاك حقوق الإنسان في كل القطاعات والمجالات في تركيا .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يتم تنظيم مؤتمر في بروكسل لإطلاع المعنيين في الاتحاد الأوروبي بجرائم أردوغان وانتهاك حقوق الإنسان".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يمارس انتهاك حقوق القضاة والصحفيين والمواطنين، ويجب أن يحاكم أردوغان على جرائم حقوق الإنسان".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"أردوغان يقود اعتقالات وإغلاق دور صحف واعتقالات شبه يومية للصحفيين".



