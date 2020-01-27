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توك شو

أحمد موسى: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان في تركيا ويقود حملة اعتقالات.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:20 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا والديكتاتور أردوغان في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم انتهاك  حقوق الإنسان في كل القطاعات والمجالات في تركيا .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  يتم تنظيم مؤتمر في بروكسل لإطلاع المعنيين في الاتحاد الأوروبي بجرائم أردوغان وانتهاك حقوق الإنسان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يمارس انتهاك حقوق القضاة والصحفيين والمواطنين، ويجب أن يحاكم أردوغان على جرائم حقوق الإنسان".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"أردوغان يقود اعتقالات وإغلاق دور صحف واعتقالات شبه يومية  للصحفيين".

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