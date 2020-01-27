تاجر الكوارث.. أردوغان يمنع إخراج سيدة من تحت أنقاض الزلزال لحين وصوله

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان يتاجر بالأتراك وآلامهم، ويرغب في الحصول على «اللقطة» لأنه عندما زار موقع الحادث وأماكن حدوث الزلزال قام بإخراج مواطنة تركية من الأنقاض تم تأجيل إخراجها لحين وصوله.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تركيا تعاني بسبب الزلزال وحتى الآن هناك أتراك تحت الأنقاض.





وتابع الإعلامي أحمد موسى "أردوغان لا يهتم بوجود الأتراك تحت الأنقاض، وفي إحدى محاولات الإنقاذ تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على سيدة تحت الأنقاض ولم يخرجوها لحين وصول أردوغان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "أردوغان يرغب في أن يكون صاحب البشارة وأن مجيئه هو السبب في خروجها".





وقال الإعلامي أحمد موسى "تركوا السيدة تحت الأنقاض لمدة ساعة حتى يأتي أردوغان كي يحصل على اللقطة".



