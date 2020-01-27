أول لقطة للأب الشجاع بعدما أنقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار.. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول لقطات للاب الفدائي بعدما أنقذ ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات قطار الإسماعيلية .





وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" ، قائلا "هذا الأب شجاع، وده مشهد رهيب وهو ده كرم ربنا وهذه هي شهامة وشجاعة الأب لإنقاذ ابنته".





استطرد الإعلامي أحمد موسى "بكل شجاعة قفز الأب على القضبان، وكان يحضن ابنته بشدة لحمايتها".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "الأب قفز واحتضن ابنته بجانب قضبان القطار أثناء مرور القطار"، مضيفا:" كل التحية والتقدير لهذا الأب الشجاع الذي أنقذ ابنته".



