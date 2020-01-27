بعد انتقاله للسعودية.. وليد أزارو يفتح النار على رينيه فايلر

انتقد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي.





وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "فايلر لم يتحدث معي على الإطلاق ولم يشرح لي أسباب استبعادي من التشكيل الأساسي".





وتابع مهاجم الأهلي السابق: "هناك علامات استفهام حول ما حدث معي في الأهلي ورحيلي عن الأهلي جاء بعد تفكير طويل.





وأتم أزارو حديثه حول تلك النقطة: "أحترم رأي المدير الفني بشرط أن يكون منطقيا".



