التفاصيل الكاملة لأزمة نقابة الممثلين مع علاء زينهم.. أشرف زكي: خالف القوانين.. والتحقيق معه غدا.. والفنان: سوء تفاهم.. وقرار النقابة متسرع





وقال الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين فى تصريح خاص لـ صدى البلد، "قررت وقف الفنان علاء زينهم عن ممارسة مهنته كممثل وإحالته الى التحقيق وذلك بسبب مشاركته فى مسرحية "مولد وصاحبه مجاش" كونها تضم عددا من الممثلين غير النقابيين وهو أمر مخالف للائحة النقابة وقوانينها".





وأضاف قائلا: "كما أن علاء زينهم خالف قرارات النقابة بتعامله مع منتج تم وقفه وحذرنا من التعامل معه وهو الأمر الذي دفعنا إلى إحالته للتحقيق خاصة أنه تصدر المشهد بدلا منهم.





وأوضح: "يتم التحقيق مع علاء زينهم غدا وبعدها تصدر النقابة قرارها النهائى فى عقوبة الفنان أو إلغائها".





رد علاء زينهم

وصف الفنان علاء زينهم قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بوقفه عن التمثيل بالمتسرع وذلك على خلفية أزمة مشاركته في مسرحية بعنوان "مولد وصاحبه مجاش".

وقال علاء زينهم فى تصريح لـ "صدى البلد "أن الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين تسرع فى قرار وقفى عن التمثيل ولم يكن على علم بملابسات الموضوع وهناك سوء تفاهم فاننى كنت سأشارك معهم ولكن بمجرد علمى بأن المشاركة غير قانونية قررت الابتعاد تماما.

وأضاف زينهم : وبرغم من قرار ابتعادى عن المشاركة فى المسرحية إلا أن صناعها قرروا وضع صورتي على الأفيش كنوع من التقدير والدعاية لأنفسهم ولكن لم يكن هناك اى عقد مبرم ولا أي شيء رسمى بيننا.

وأوضح زينهم : قمت بالتواصل مع الدكتور أشرف زكى وشرحت له كافة التفاصيل الخاصة بالازمة وقال لى غدا تدلى باقوالك فى التحقيق وبناء عليه يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل النقابة.

واستطرد علاء زينهم : أشارك حاليا فى مسلسل "البرنس" مع المخرج محمد سامى وبطولة محمد رمضان ونور ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، وقف الفنان علاء زينهم عن ممارسة مهنته بسبب عمله فى مسرحية بعنوان "مولد وصاحبه مجاش" مع فنانين غير نقابيين.