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رياضة

وليد أزارو: محمود الخطيب السبب الرئيسي وراء رحيلي عن الأهلي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:20 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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منتصر الرفاعي - حسن العمدة

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، محترم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، دائمًا كان يتعامل معه بشكل محترم هو الآخر.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار" أن "الخطيب وجهلي رسالة عبر سيد عبد الحفيظ ولكن مش حابب أقولها وهي اللي خلتني أوافق على الرحيل إلى الاتفاق".

وتابع: "لو رجع بيا الزمن سأختار الانتقال للأهلي مجددًا"

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