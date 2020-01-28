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منوعات

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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هدير علاء
أكد خبراء أن تفشي فيروس "كورونا" المميت بدأ في سوق للحيوانات في مدينة "ووهان" الصينية، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.

وأفاد علماء من المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن الفحوصات والاختبارات أثبتت أن البشر أصيبوا بالمرض من الحيوانات الموجود في سوق "هوانان" للمأكولات البحرية، لكن لم يتضح بعد أي من الحيوانات كان يحمل المرض، خاصة وأنه يوجد بالسوق المذكور أكشاك تتاجر في عشرات من الأنواع المختلفة من الحيوانات، من بينها الفئران وأشبال الذئاب.

وأشار خبراء الأسبوع الماضي إلى أنه من الممكن أن يكون المرض قد نشأ في الثعابين، التي تُعرف بأنها "حاملة لفيروسات كورونا"؛ وبصفة عامة، تشير نتائج الفحوصات إلى وجود صلة وثيقة بين تفشي الفيروس المميت وبين تجارة الحيوانات البرية.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن الوباء قد أودى حتى الآن بحياة أكثر من 80 شخصًا، كما أصاب 3 آلاف آخرين في شهر.

الجدير بالذكر أن السلطات الصينية قررت منع تجارة الحيوانات البرية بشكل مؤقت يوم الأحد الماضي، وأكدت الحكومة على أنه بالنسبة للأشخاص الذين تجاهلوا قرار الحظر، فإنه سيتم التحقيق معهم ومعاقبتهم.

وكان خبراء الصحة العامة قد حذروا في السابق من كون أسواق الحيوانات الحية في الصين تعد بمثابة بيئة مثالية لتفشي الأمراض المعدية.

وجاء في تقرير الصحيفة أن العاصمة الصينية "بكين" شهدت الاثنين وفاة الضحية الـ82 لفيروس "كورونا"، حيث توفي رجل في العقد الخامس في أحد مستشفيات "بكين".

وحذر باحثون في "هونج كونج" من أن الوباء قد يصبح "وباءً عالميًا" في حال لم تبدأ الحكومة الصينية في فرض قيود سفر رادعة على مواطنيها، وتؤكد "بكين" على أنها تبذل جهودًا مضنية لاحتواء الموقف.
شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت
شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت
شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت
شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت
شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت
شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت
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