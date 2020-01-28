علقت الإعلامية رانيا بدوي، على الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى أمس الإثنين، لـ أب يحتضن ابنته على قضبان السكة الحديد، على بعد سنتيمترات قليلة من عجلات القطار.

وكتبت الإعلامية رانيا بدوى، على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بها، وصفحة برنامجها"كلام رنوووش": "الأب ‬⁩..الحضن والحماية من مخاطر الحياة وصعوبتها ، تحية واجبة لكل أب جئنا من عصبه، وعشنا في حضنه، أكلنا وشربنا وكسي عظامنا اللحم من كده وتعبه ، واجهنا المصاعب بنصحه، تجاوزنا أزمات الحياة بمشورته ، وسرنا في الأرض آمنين مستورين بفضل استجابة الله لدعواته ، لو بيدي لجعلت اليوم عيدا رسميا للأب تكريما لجميع آبائنا اللذين يلقون بأنفسهم في التهلكة كل لحظة من أجلنا".

وتابعت : " سبحان العلي القدير الذي أنقذ هذا الأب وضناه من موت أقرب من الجفن للعين ، وسبحان من تفضل علي عباده بسماع دعواتهم " يارب سترك " ، وصرخاتهم واستغاثاتهم برحمته " يارب استرها " فاستجاب وأقر العيون والقلوب بدموع الفرح ورعشة الخشوع ".





واختتمت رانيا بدوى : " يا بني آدم لا تيأس من رحمة الله ولو بينك وبين الموت طرفة عين ".











