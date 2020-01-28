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فن

عمرو عابد: مشاركتي في لجنة تحكيم الإسكندرية للفيلم القصير فرصة للتعرف على ثقافات مختلفة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:59 ص
عمرو عابد
عمرو عابد
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محمد نبيل
أكد الفنان عمرو عابد أنه سعيد بالمشاركة فى لجنة التحكيم الرسمية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وأن أكثر ما يحمسه هي الفرصة لمشاهدة أفلام كثيرة ولكن بزاوية جديدة وخاصة التجارب العربية المتنوعة، وهو أمر مفيد له كممثل للتعرف بشكل أكبر على أفكار جديدة تشغل بال الثقافات المختلفة من خلال المواضيع التي تعكسها الأفلام.

ويشارك الفنان عمرو عابد عضوية لجنة التحكيم الرسمية كل من المونتيره المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية؛ كما يتيح الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات  لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.
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