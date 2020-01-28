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أخبار العالم

ترامب يطالب أردوغان بوقف التدخل الأجنبي في ليبيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن البيت الأبيض، عن إجراء الرئيس دونالد ترامب، مباحثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا وليبيا

وقال البيت الأبيض، في بيانه، إن ترامب ناقش ضرورة وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، واستمرار وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية. 

وأضاف أن الطرفين اتفقا على ضرورة وقف العنف المستمر في مدينة إدلب السورية. 

كما طالب ترامب من نظيره التركي ضرورة إنهاء الخلافات الواقعة بين تركيا واليونان في منطقة شرق المتوسط. 

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هروب عدد من المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب أردوغان إلى ليبيا، إلى الأراضي الأوروبية. 

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن بعض المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان استغلوا نقلهم إلى ليبيا من أجل الهروب إلى إيطاليا. 
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