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فن

بدء عرض مسرحية علاء الدين لـ أحمد عز بالقاهرة خلال فبراير المقبل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:11 ص
مسرحية علاء الدين
مسرحية علاء الدين
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شيرى نبيل
أعلن القائمون على مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، عن العرض الأول لها بالقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بعد انطلاقها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية على مسرح جامعة الأميرة نورا لمدة 4 ليال بدءا من يوم 25 حتى 28 من شهر ديسمبر الماضى، بعد فترة من التحضيرات والبروفات فى مصر وأيضا قبل بدء العرض فى السعودية.

وشهد عرض علاء الدين الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام اسماعيل "الوزير جعفر" وسامي مغاوري "السلطان"، اسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الجهورى فى ليالى عرضه هناك، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد علي البساط السحري في كافة ًارجاء المسرح وأعلى الجمهور.
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