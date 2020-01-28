بدء عرض مسرحية علاء الدين لـ أحمد عز بالقاهرة خلال فبراير المقبل

أعلن القائمون على مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، عن العرض الأول لها بالقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بعد انطلاقها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية على مسرح جامعة الأميرة نورا لمدة 4 ليال بدءا من يوم 25 حتى 28 من شهر ديسمبر الماضى، بعد فترة من التحضيرات والبروفات فى مصر وأيضا قبل بدء العرض فى السعودية.



