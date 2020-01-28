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توك شو

تمارين تسخين لتفادي الإصابات أثناء القيام بأداء الرياضة.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:10 ص
تمارين صباح البلد
تمارين صباح البلد
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ريهام فيكتور
قدّمت الإعلامية  فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتفادي الإصابات أثناء القيام بأداء الرياضة يوميًا  في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة «صدى البلد» اليوم، الثلاثاء ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، وهذه التمارين تسخين قبل الرياضة لتفادى الإصابات أو غيرها .

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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