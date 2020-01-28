تمارين تسخين لتفادي الإصابات أثناء القيام بأداء الرياضة.. فيديو

قدّمت الإعلامية

وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية،

لتفادي الإصابات أثناء القيام بأداء الرياضة يوميًا في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم.





وأكد حسام أبو هاشم ، خلال برنامج على قناة «صدى البلد » اليوم، الثلاثاء ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.



