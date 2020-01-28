تنظيم الأسرة والحد من الهجرة غير الشرعية ندوات بمساجد الأقصر.. فبراير المقبل

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تحت رعاية الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف ودعما من المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، تنظم مديرية الأوقاف بالأقصر خلال شهر فبراير القادم عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات عن موضوع " تنظيم الاسرة فى الاسلام " وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية وعددها 20 ندوة بالمساجد المختلفة وذلك كل أربعاء من الفترة 5 فبراير وحتى 26 فبراير القادم .





وذلك بالمساجد التالية: " مسجد مالك الملك بالعوامية مسجد عمر بن الخطاب ببندر الأقصر- مسجد الشيخ عبد الصمد بالزينية مسجد العويضات بالعشى مسجد الشيخ أبو سلسلة بالبياضية مسجد الشيخ محمد عبد الله بالبياضية مسجد الرحمن فى العبابدة بالقرنة مسجد العكارمة بالقرنة مسجد الرحمن بالسيول فى الطود مسجد مأمون بالطود مسجد أولاد سند بحرى بأرمنت مسجد الطيرى بالرزيقات بحرى بأرمنت مسجد قرية ج بأصفون مسجد أبو هيما بأصفون مسجد العتيق بنجع أبو حميد فى إسنا مسجد خليل سليم بالنواصر فى إسنا مسجد السيدة زينب بالنمسا مسجد الغوارية بالنمسا مسجد آل البيت بالدقيرة فى كومير بإسنا مسجد السيدة زينب بحاجر كومير".





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وأضاف أن المديرية ايضا سوف تعقد سلسلة من الندوات عن موضوع " الحد من الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر " وعددهم 20 ندوة بالمساجد المختلفة وذلك كل اثنين من الفترة 3 فبراير وحتى 24 فبراير المقبل.





ويكون ذلك بمساجد : " مسجد أبو عياد بندر الأقصر الرحمن بالحوض ببندر الأقصر- المسجد الكبير بالزينية بحرى الوحدة بالعشى أسامة البكرى بالبياضية التوحيد عوض الله بالبياضية فاطمة الزهراء بالقرنة أم هاشم بالقرنة محمد أحمد مكى بالطود المؤمنين بنجع علوان بالطود الخليل إبراهيم بأرمنت عبد الباسط عبد الصمد بأرمنت الحميرات بطفنيس السلام بطفنيس الغربى بزرنيخ بإسنا العتيق بالكلابية باسنا الحسوبى بالنمسا السوكينية بالنمسا النصر بكومير الكبير بترعة كومير"