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حوادث

ضبط عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقليوب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:55 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطل يدير ورشة بمنزله بقليوب لتصنيع واصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتمت إحالة المتهم للنيابة والتحفظ على الورشة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية وردت لضباط وحدة مباحث مركز قليوب أكدتها التحريات مفادها قيام باسم  إ  س 25 سنة عاطل ومقيم ميت حلفا – دائرة المركز  باتخاذه ورشة كائنة أسفل العقار سكنه لتصنيع وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلي نارية والإتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبالتفتيش تم ضبط 2 سلاح نارى طبنجة معدلة ماركة ( ريتاي ) سلاح نارى  طبنجه معدله ماركة  بلو و50 طلقة و 3 جراب طبنجة و 6 خزينة طبنجة و 16 ماسورة سلاح معدة للتصنيع.

كما عثر على أدوات التصنيع عبارة عن كمية كبيرة من المسامير وكمية من إبر ضرب النار و10 فرشة تنظيف و3 علبة زيت تنظيف علبة إسبراي تنظيف وشنيور ومفتاح ألنكيه ومنشار حديد و2 مفتاح شنيور ومبرد حديد و3 مفك ومنجله وجاكوش وزراديه تم التحفظ عليهم  بمواجهة المتهم بما اسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وتولت النيابة التحقيق.

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