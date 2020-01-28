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حوادث

كارثة الدفايات.. مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالمقطم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:14 م
حريق فى شقة سكنية
حريق فى شقة سكنية
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اسلام مقلد
أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بتشريح جثث 3 أطفال، لقوا مصرعهم نتيجة اندلاع حريق داخل غرفة أطفال فى شقة سكنية بالمقطم بسبب احتراق دفاية وامتداد النيران فى غرفتهم،، وكلفت مصلحة الطب الشرعى بإعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية فى الواقعة.


كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية الأب والأم ونجلهما الأكبر بعد أن نجح رجال الحماية المدنية فى إنقاذهم من الحريق، كما أمرت بسرعة التحريات، وإعداد تقرير وافى حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة بندب رجال المعمل الجنائى بالقاهرة، لمعاينة الحريق، كما أمرت بسرعة التحريات وإعداد تقرير وافى حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن ماسا كهربائيا داخل دفاية تسببت فى اندلاع الحريق، مما أدى إلى مصرع الأطفال، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق، ونقل جثامين المتوفين إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشف مصدر أمنى، أن الحريق اندلع داخل غرفة أطفال فى شقة سكنية بالمقطم، بسبب احتراق دفاية وامتداد النيران فى غرفتهم ونتج عنه وفاة 3 أطفال وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم انقاذ الأب والأم ونجلهما الأكبر من داخل الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمقطم، وانتقلت سيارتى إطفاء إلى المكان، وتمت عملية السيطرة على الحريق بالكامل.
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