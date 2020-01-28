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رياضة

خلطة تاكيس.. جونيس يستقر على تشكيل وادي دجلة في مواجهة الزمالك

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:37 م
تاكيس جونيس مدرب
تاكيس جونيس مدرب وادى دجلة
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عمرو الحلوانى
استقر اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الدجلاوى بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف " خالد وليد " 

خط الدفاع: عبدالله محمود ومحمود مرعي وأحمد بيكهام وإساحقو يعقوبو .

خط الوسط : محمد عبدالعاطي وبوزاس ومحمد هلال .

خط الهجوم : حسام عرفات ورفيق كابو ورجب عمران .

وأعلن جونيس قائمة فريقه لمواجهة الأبيض والتى ضمت كلا من: محمد عبد المنصف و خالد وليد  و رجب عمران و خالد رضا و عبد الله محمود و محمود مرعى و أحمد سعيد و مروان حمدى و محمد هلال وإسحاقو يعقوبو و محمد عبد العاطى و بسام وليد و عمرو صالح و حسام عرفات و بوزاس فاسيلوس و عبد الكبير الوادى و إبراهيم عايش و رفيق كابو و أحمد رمضان بيكهام و عمر ميرا و محمد رضا.

وعقد جونيس جلسة معنوية مع لاعبيه عقب انتهاء مران الفريق أمس وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة الزمالك اليوم من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على حساب أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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