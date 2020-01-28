خلطة تاكيس.. جونيس يستقر على تشكيل وادي دجلة في مواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف " خالد وليد "



خط الدفاع: عبدالله محمود ومحمود مرعي وأحمد بيكهام وإساحقو يعقوبو .



خط الوسط : محمد عبدالعاطي وبوزاس ومحمد هلال .





وأعلن جونيس قائمة فريقه لمواجهة الأبيض والتى ضمت كلا من: محمد عبد المنصف و خالد وليد و رجب عمران و خالد رضا و عبد الله محمود و محمود مرعى و أحمد سعيد و مروان حمدى و محمد هلال وإسحاقو يعقوبو و محمد عبد العاطى و بسام وليد و عمرو صالح و حسام عرفات و بوزاس فاسيلوس و عبد الكبير الوادى و إبراهيم عايش و رفيق كابو و أحمد رمضان بيكهام و عمر ميرا و محمد رضا.





وعقد جونيس جلسة معنوية مع لاعبيه عقب انتهاء مران الفريق أمس وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة الزمالك اليوم من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على حساب أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

خط الهجوم : حسام عرفات ورفيق كابو ورجب عمران .