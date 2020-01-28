التموين: نراقب المحلات لحماية المستهلك من الغش.. فيديو

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين: إن وزارة التموين لا تأخذ قرار يخص الأوكازيون إلا بعد مراجعة اتحاد الغرف التجارية ، لافتا إلى أن وزارة التموين في رقابة مستمرة للحفاظ على مصلحة المشتري.





أضاف أحمد أبو الفضل خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على قناة " ام بي سي مصر 2 "، إنه تم تأجيل الاوكازيون من 13 يناير الى 27 يناير مشيرا إلى أن الأسباب في تأجيل الأوكازيون،إان فترة الامتحانات تؤدي الي خفض عملية الشراء ، ومن الأسباب الإيجابية وجود افتتاح معرض الكتاب والذي يعد من أسباب عملية شراء الملابس.





أشار مدير عام الرقابة التجارية ، إلى أن عدد المحلات التي شاركت في عملية البيع في أول يوم لافتتاح المعرض بلغ عددها إلى 677 محلا، مضيفا أنه في اليوم الثاني وصل عدد المحلات المشاركة في عملية البيع إلى 1100 محل.





أكد أحمد أبو الفضل أن فترة تقديم الاوكازيون تصل إلى أسبوعين، لافتا إلى أن صاحب المحل له الحرية في تبديل وقت الاوكازيون خلال الشهر المقرر وتحديد نسبة التخفيض.





تابع أبو الفضل أن يجب تحديد نسبة الأوكازيون علي الملابس المراد بيعها؛ مؤكدا أن هناك رقابة مستمرة من وزارة التموين من فترة قبل الاوكازيون وبعدة لتجنب غش البائعين.



