ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم.. اعرف الأسعار في 22 بنكا

ارتفع سعر صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء بمعدل قرش واحد طبقا لما أعلنته أسعار البنك المركزي المصري، مقارنة بما كان عليه أمس الاثنين.





وسجل أدني سعر صرف للدولار ببنوك "الإسكندرية، التجاري الدولي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي" بقيمة 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " بلوم، التعمير والإسكان، تنمية الصادرات" بقيمة 15,74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي، مصر، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بنك مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، عودة، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، البركة، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية" بنحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي 15.76 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع، وفى بنك المشرق نحو 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.