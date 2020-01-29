بناء على طلب المستخدمين.. جوجل تقوم بتصميم جديد لنتائج البحث





ذكرت صحيفة الإندبندنت أن شركة جوجل ستحاول إصلاح تغيير في نتائج البحث التي أغضبت العديد من مستخدميها.





ومؤخرا قامت جوجل بإطلاق تصميم جديد يحتوى على أيقونات كبيرة في الشكل بجوار نتائج البحث، وظهرت الصفحة بشكل مختلف لأي شخص يبحث على Google.





وقالت الشركة إن القراراتخذ ليعكس المظهرعلى الهاتف المحمول، ولإعطاء تصميم أكثر حداثة لكنه أثار غضب بعض المستخدمين، الذين اعترضوا على التغيير،لأنه يجعل من الصعب التمييز بين النتائج والإعلانات.





وتقوم الشركة الآن على العمل على تحديث وتطوير التغييرات كما تقوم باستقبال آراء المستخدمين عن التغيير وكذلك عن التصميم المفضل بالنسبة لهم.





وقررت الشركة تسمية الأيقونات favicons أى الأيقونات المفضلة للمستخدمين والتى ستصدر بناء على تفضيلاتهم، ثم سيتم اصدارها على الهواتف أولا ثم بعد ذلك يتم إصدراها على أجهزة الكمبيوتر.



