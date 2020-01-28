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أخبار البلد

خالف التعليمات.. أول رد من النقل على واقعة فيديو منقذ ابنته بالإسماعيلية.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:22 م
منقذ ابنته في بمحطة
منقذ ابنته في بمحطة قطار الاسماعيلية
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أحمد أبوشوشة
أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم بشأن الفيديو المتداول في وسائل الإعلام المُختلفة، أنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقالت الوزارة المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية والذي توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1، وبدلا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف 1  للوصول إلى رصيف رقم  2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام المواطن بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم  2  مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد.

وأضاف بيان وزارة النقل، أنه أثناء عبوره بين فواصل عربات قطار البضائع وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع فقام الأب بالنزول لمساعدة ابنته للصعود إلى الرصيف وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

وفي نهاية البيان أهابت وزارة النقل بالمواطنين اتباع تعليمات السلامة والأمان عند استخدام هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويا حفاظا على سلامتهم  وأرواحهم والعبور من الأماكن المخصصة لذلك (كباري مشاة- أنفاق) عند استخدام مرفق السكة الحديد وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك.

ولم يفصح بيان وزارة النقل عن توقيع غرامة من هيئة سكك حديد مصر على المواطن الذي أنقذ ابنته من الموت المحقق بمحطة قطار الإسماعيلية.
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