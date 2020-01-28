محافظ البنك المركزي: السياحة تحقق أعلى عائد في تاريخها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الاستقرار الذي حدث في مصر الفترة الأخيرة كان بفضل ابناء القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم في سيناء وكافة أنحاء مصر.





وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن هذا الاستقرار كان له أثره الإيجابي عن الاقتصاد المصري، وعودة السياحة مرة أخرى، حيث بلغ عائدها 12.6 مليار وهذا أعلى رقم في تاريخ السياحة في مصر.





ونوه عامر أنه إننا كان لدينا مشكلة كبيرة في السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية وانحصرت موارد السياحة لأكثر من 75 % في تلك الفترة ؛ مرددا: «تدهور أوضاع السياحة كانت ضربة قوية لنظام النقد الأجنبي في مصر».





وقال: «استعادة الأمن والاستقرار وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في غاية الأهمية وأحد الأسباب الرئيسية لعودة النمو الاقتصادي».