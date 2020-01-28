الإمارات ترد على خطة ترامب للسلام: نقدر الجهود الأمريكية

قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي.





ولفت العتيبة إلى أن الإمارات تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي بين الفلسطينيين وإسرائيل .





ونشر الموقع الرسمي للسفارة الإماراتية في واشنطن، تصريحات للعتيبة قال فيها إن بلاده تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للوصول إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني. مضيفا أن هذه الخطة تمثل مبادرة جادة تتناول العديد من القضايا التي أثيرت على مر السنين.





وتابع أن الطريقة الوحيدة لضمان حل دائم هي التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن الإمارات تؤمن بأنه يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي.



