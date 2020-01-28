لقاح جديد لعلاج فيروس كورونا القاتل .. تفاصيل

ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن العلاج بالكورونافيروس قد تم إدارته بنجاح بعد تسابق الصين للعثور على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية نقل التلفزيون الصيني المركزي ، نقلًا عن وكالة أنباء "شينخوا" الحكومية ، اليوم أن سبعة من الطواقم الطبية في مستشفيين تلقوا العلاج ، حيث أظهرت نتائج الاختبارات الأولية أنه تم السيطرة على أعراض فيروس كورونا القاتل.





وعلمت وكالة أنباء شينخوا من مستشفى كلية الطب في تونججى والكلية الطبية بجامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا أنه بعد علاج سبعة من العاملين الطبيين في المستشفى ، أظهرت نتائج الاختبارات الأولية أن النوع الجديد من اختبار الحمض النووي للفيروس التاجي تم السيطرة عليه.

فيما لم يتم التحقق من نجاح اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية.

كان العلماء يحاولون تطوير لقاح منذ ظهور المرض لأول مرة في بداية شهر يناير.

تكثفت الجهود هذا الأسبوع حيث أصيب أكثر من 2000 شخص بالفيروس في الصين و 56 قتيلًا بسبب المرض