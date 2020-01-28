صاحب هدف دجلة أمام الزمالك: كنت أتمنى فوز فريقنا على الأبيض.. فيديو

أبدى أحمد سعيد لاعب نادي وادي دجلة سعادته بالهدف الذي أحرزه في مرمى الزمالك بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة ١٥ في الدوري.





وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:"أن وادي دجلة يقدم كرة قدم جيدة في المباريات التي يخوضها، ولكن البعض لا يقدر ذلك خاصة وان هناك مجهود كبير يبذل في التدريبات لتحقيق ذلك.





وأضاف أن الجميع يشيد فقط بطريقة وادي دجلة في الفوز ولكن في حالة الهزيمة يهدم البعض المجهود المبذول.





وتابع أن تاكيس حفظ لاعبي وادي دجلة طريقة لعب الزمالك قبل المباراة لذلك ظهرنا بهذا الشكل الجيد.





وأردف أنه حزين لعدم تحقيق الفوز على الزمالك خاصة وأن اللاعبين قدموا اداء مميز خلال المباراة.





وأتم أنه يتمنى الانضمام لمنتخب الأولمبي في طوكيو المقبلة.