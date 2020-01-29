الإمارات تسجل أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ، لأشخاص من عائلة واحدة ، قادمين من مدينة ووهان ، بجمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وام".





وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، في بيان ، أن الحالة الصحية للمصابين ، مستقرة ، وتحت الملاحظة الطبية.





وأكدت الوزارة ، أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة ، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة ، وفقا للتوصيات العلمية ، والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.





وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة، تعمل على مدار الساعة؛ للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.



