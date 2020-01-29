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أخبار العالم

الإمارات تسجل أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا الجديد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:21 ص
الإمارات تعلن تسجيل
الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة، قادمين من مدينة ووهان، بجمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وام".

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، أن الحالة الصحية للمصابين، مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة، أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقا للتوصيات العلمية، والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة، تعمل على مدار الساعة؛ للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.

وأشارت إلى أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.
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