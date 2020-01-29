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تكنولوجيا

Facebook تتيح ميزة جديدة لملايين المستخدمين حول العالم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:03 ص
Facebook
Facebook
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شيماء عبد المنعم
أعلن مؤسس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج "Mark Zuckerberg"، في تدوينه له أن أداة مسح سجل التصفح "Clear History" في فيسبوك متاحة حاليا في جميع أنحاء العالم، وتتيح الميزة للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم مباشرةً.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تتيح ميزة النشاط خارج فيسبوك "Off-Facebook activity"، للمستخدمين رؤية، والتحكم بالبيانات التي تشاركها الشركات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع فيسبوك، استنادًا إلى تفاعلاتك مع تلك المواقع أو التطبيقات الخاصة بها، ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وإلغاء ارتباطها مع فيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على منع فيسبوك من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج الشبكة.

وقد كشف "زوكربيرج" لأول مرة عن الميزة في شهر  مايو 2018، من خلال المؤتمر السنوي للمطورين، عقب فضيحة فضيحة كامبريدج، وقال مارك حينها: "إن الشركة تعمل على بناء ميزة تسمى "مسح السجل"، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم".

وقالت شركة فيسبوك أمس: "إن ميزة "مسح سجل التصفح"، أصبحت متاحة لمستخدمي الشبكة الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ويأتي ذلك بعد إطلاقها على نطاق محدود منذ أكثر من 5 أشهر".

وكانت شركة عملاق التواصل الاجتماعي، قد أعلنت في 20 أغسطس الماضي عن إطلاق الميزة التي تضر بالشركة نفسها من حيث قدرتها على استهداف المستخدمين بالإعلانات، وجاء ذلك الإطلاق بعد تأجيل استمر لنحو سنة ونصف.

الجدير بالذكر أن ميزة "محو سجل التصفح"، كانت متاحةً خلال الأشهر الماضية في ثلاث دول هم : إسبانيا وإيرلندا وكوريا الجنوبية، وفي حالة قيام المستخدم بمسح نشاطه خارج فيسبوك فإن الشركة تزيل جميع المعلومات الخاصة به من البيانات التي ترسلها التطبيقات والمواقع الإلكتروني إلى فيسبوك، التي تقول إنها لن تستخدم أي بيانات قام المستخدم بفك ارتباط فيسبوك عنها في استهدافه بالإعلانات عليها، أو إنستجرام، أو ماسنجر.
Facebook تتيح ميزة جديدة لملايين المستخدمين حول العالم
Facebook تتيح ميزة جديدة لملايين المستخدمين حول العالم
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