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رياضة

ريال مدريد في ضيافة سرقسطة بكأس ملك إسبانيا.. الليلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:05 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال سرقسطة، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب "لاروماريدا" بدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى دور الـ16 بعدما تغلب على أونيونيستا سالامانكا في دور الـ32 بنتيجة 3-1، الأسبوع الماضي، فيما صعد ريال سرقسطة بعدما اطاح بريال مايوركا بنتيجة 3-1 أيضًا.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على بلد الوليد بهدف دون رد، حيث تصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة.

ويسعى الملكي لتحقيق الفوز على حساب سرقسطة، من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج بالبطولات المحلية هذا الموسم.

ويلتقي اليوم أيضًا، ديبورتيفا ليونيسا مع فالنسيا، ورايو فاليكانو مع فياريال، وباداجوز مع غرناطة، وريال سوسيداد مع أوساسونا ضمن منافسات الدور ذاته.
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