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رياضة

ديربي مانشستر.. قمة مثيرة بين سيتي ويونايتد بكأس الرابطة الليلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:35 ص
مانشستر سيتي ضد مانشستر
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
يستضيف فريق السيتي، جاره اللدود مان يونايتد، في ديربي مانشستر، اليوم، الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة والقناة الناقلة.

تنطلق صافرة لقاء بين قطبي مانشستر، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتزن، وتٌنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، بتعليق يوسف سيف.

وكان مانشستر سيتي وضع قدمًا في نهائي كأس الرابطة، بعدما حقق الفوز على يونايتد بنتيجة 3-1، في مباراة الذهاب على ملعب "أولد ترافورد".

وسيلتقي الفائز من قطبي مانشستر، بأستون فيلا في المباراة النهائية، والذي تأهل بعد الفوز على ليستر سيتي 2-1 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما ليلة أمس، الثلاثاء، بنكهة مصرية خالصة، حيث أحرز الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" هدفا قاتلا في شباك كاسبر شمايكل من صناعة مواطنه أحمد المحمدي في الدقيقة 94.

ويستقبل ملعب "ويمبلي" التاريخي في لندن، المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مطلع مارس المقبل.
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