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حوادث

ضبط مسئولين لبيعهم مواد بترولية بالسوق السوداء في القليوبية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مسئولين بمحطات تموين سيارات بدائرة مركز طوخ لترويجه المواد البترولية بالسوق السوداء وبيعها بسعر أكثر من السعر الرسمى تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مباحث التموين بشن حملة أمنية مكبرة على مروجى المواد البترولية بالسوق السوداء وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ لعدم إثبات الفاتورة الواردة إليه وتصرفه فى 20000 لتر "سولار" ببيعها فى السوق السوداء  وتجميعه 21300 لتر "بنزين 80 ، 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة  لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء  وقدرت بقيمة مالية حوالى 284,325 جنيهًا تقريبًا ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كما تم ضبط مسؤول محطة لتموين السيارات لبيعة 55200 لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بدائرة مركز طوخ وقدرت بقيمة مالية بحوالى 386700جنيه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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