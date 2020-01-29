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ديني

هل يجوز المسح على الملابس في الوضوء بسبب البرد ؟ البحوث الإسلامية يوضح

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:28 م
الطقس البارد
الطقس البارد
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إيمان طلعت
ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه ""هل يجوز المسح على الملابس تحديدا على اليدين؛ حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد ؟"". 

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه وغسل اليدين من أركانه بالإجماع، ولا يسقط إلا للضرورة كأن أخبر الـطبيـب الـعـدل المتخصـص أن الـغسـل ضــار، فـحينئـذ يتحول إلـى التيمم ، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء غير الرأس كبديل عـن الغسل بسبب البـرد. 

حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء
حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان، قائلًا: بإنه لا يجوز شرعًا المسح على الملابس الضيقة على اليدين على سبيل المثال، والوضوء بهذه الطريقة ليس صحيحا".
وأشار الى أن المسح جاء على الخفين، وعلى مسألة العمامة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، وعمامة النبي –صلى الله عليه وسلم- كانت كبيرة للغاية وهناك مشقة في ربطها وإزالتها.

حكم المسح على الملابس عند الوضوء بدلا من غسل اليدين
ما حكم المسح على الملابس عند الوضوء؟"، سؤال يشغل بال الكثيرين هذه الأيام، خاصة مع برودة الجو وارتداء الملابس الثقيلة.

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، مشيرة إلى أن غسل اليدين إلى المرفقين من أركانه بالإجماع.

وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: "هل يجوز المسح على الملابس تحديدًا على اليدين، حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد؟"، أن غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء لا يسقط إلا للضرورة، كأن أخبر الطبيـب الـعـدل المتخصـص أن الـغسـل ضــار، فحينئذ يتحول إلـى التيمم، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عـن الغسل بسبب البـرد.

حكم المسح على الملابس أثناء الوضوء
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "والدي شيخ مسن وأصابه المرض وأثناء الشتاء لا يستطيع رفع ملابسه الثقيلة لغسل ذراعيه أثناء الوضوء، فهل يجوز المسح على ملابسه أثناء الوضوء، فما الحكم؟".

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إن كان يشق عليه الوضوء لتعب أو أن يخاف من مرض أو بأمر الطبيب، فله أن يتيمم هذا ما نعلمه ولا نقول بإسقاط غسل اليدين في هذه الحالة.


هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء
من جانبه، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الوضوء ركن من أركان الإسلام وشرط لصحة الصلاة.

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال مضمونه: "بعض الأشخاص يمسحون على البلوفر أثناء الوضوء بدلًا من غسل اليدين فهل هذا صحيح؟"، أنه لا يجوز المسح على الملابس أو على أعضاء الوضوء أثناء الوضوء إلا الرأس فقط أو على الخفين.

وتابع قائلا: "إن المسح على الخفين عبادة ولكن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) لم يمسح على الملابس فلا يصح أن نقيس مسح الخفين على مسح الملابس، حيث إن النبي (صلى الله عليه وسلم) عظم أجر من يتوضأ على المكاره أى كمن يتوضأ فى الطقس البارد، فمن مسح على الكمين بدلًا من غسل اليدين فيكون وضوئه باطلا ولا تجوز صلاته.. وعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى".
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