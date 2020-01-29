وزير الرياضة يناقش استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو 2020

التقى الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة الكابتن شوقي غريب ، بحضور عمرو الجناينى- رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة ، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو ٢٠٢٠.





واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلي عن برنامج المنتخب القومي تحت ٢٣ سنة خلال الفترة المقبلة ، وموقف لاعبي المنتخب الاوليمبي بعد البطولة الأفريقية.





من جانبه ، شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الجيد لطوكيو ٢٠٢٠ لرفع اسم مصر عاليًا، موضحا انه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من اجل حلم الميدالية الاولمبية.





فيما أوضح الكابتن شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو وقبل السفر الي طوكيو، مشيرًا أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من ٢٣ يوليو ٢٠٢٠ .





وأكد "غريب" ان الجهاز الفني سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان علي مستواهم الفني مع أنديتهم ومدي جاهزيتهم لحلم الأولمبياد.





وأعرب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن شكره للقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة لتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم المعنوي الذي كان احد أسباب ظهور اللاعبين لأعلي مستوياتهم اثناء بطولة افريقيا.