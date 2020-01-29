AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يناقش استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو 2020

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:16 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
التقى الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة الكابتن شوقي غريب ، بحضور عمرو الجناينى- رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة ، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو ٢٠٢٠.

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلي عن برنامج المنتخب القومي تحت ٢٣ سنة خلال الفترة المقبلة ، وموقف لاعبي المنتخب الاوليمبي بعد البطولة الأفريقية.

من جانبه ، شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الجيد لطوكيو ٢٠٢٠ لرفع اسم مصر عاليًا، موضحا انه سيوفر  كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من اجل حلم الميدالية الاولمبية.

فيما أوضح  الكابتن شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو وقبل السفر الي طوكيو، مشيرًا أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من ٢٣ يوليو ٢٠٢٠ .

وأكد "غريب" ان  الجهاز الفني سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان علي مستواهم الفني مع أنديتهم ومدي جاهزيتهم لحلم الأولمبياد.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن شكره للقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة لتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم المعنوي الذي كان احد أسباب ظهور اللاعبين لأعلي مستوياتهم اثناء بطولة افريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل نهائي أمم أفريقيا.. شوقي غريب: فخور باللاعبين وأدعو الجماهير لمؤازرتهم

خلال اجتماعه بـ المنتخب الأولمبي.. وزير الرياضة: أسعدتم الجميع بأدائكم الرجولي

بعد الإنجاز الأفريقي .. اتحاد الكرة يدرس قرارًا جديدًا بخصوص شوقي غريب

انضمام محمد صلاح للفريق لم يحسم.. مدير المنتخب الأوليمبي يكشف كواليس الفوز بكأس أمم أفريقيا.. فيديو

شوقي غريب: مليش شروط على مصر.. 50 لاعبا مرشح لـ الأولمبياد وهذه حكايتى مع محمد صلاح

فرنسا واليابان يطلبان مواجهة المنتخب الأوليمبي استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

أبو الغيط يعلق على خطة ترامب للسلام

محمد صلاح يوجه رسائل لـ مصطفى محمد وأحمد بلال

أوبر تضم خدمة التاكسي الأبيض إليها.. تفاصيل الأسعار

بديل للأدوية.. توابل شهيرة تحمي من السرطان

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 -1-2020.. فيديو

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل عبير الصفتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك واطي تشرب إيه.. اعرف معانا

120 فنانا من 40 دولة يواصلون الإبداع فى صالون الفنون بالغردقة.. صور

سيدة تمنع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول.. والسبب غير متوقع