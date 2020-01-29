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أصل الحكاية

مش مهرجانات.. من «حمام لطيفة» إلى «جلاب المصايب».. كلمات الأغاني في النازل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:52 م
يوم تلات - عمرو دياب
يوم تلات - عمرو دياب
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أحمد سالم
ارتبطت ذاكرة الغناء المصري بالموهوبين من الشعراء الذين تميزوا في كتابة الأغاني لكبار المطربين على مر العصور، حتى عصر التسعينات الذي تغيرت فيه الموسيقى بشكل كبير، لكن الكلمات لم تخرج عن مضامين الفن الهادف في كل الموضوعات وإن كان أغلبها يرتبط بالحب والغزل والهجر والفراق.

فن المونولوج كان وسيلة راقية لعرض ما لا يمكن عرضه من المحتوى الغنائي في صورة أغنية، حيث كان المونولوج يصنغ كـ فن كوميدي واسكتشات ساخرة.

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أغاني الراب والمهرجانات مع بدء ظهورها اتخذت منحنى آخر لم يلتزم بنظم الكلمات اراقية أو الجمل المغناة، لكنها صمدت أمام النقد بشكل كبير لاعتمادها أولا على الموسيقى واللحن الراقص دونما الكلمات.

في الآونة الأخيرة، دخلت بعض كلمات الأغاني ضمن أغنيات رئيسية للمطربين وانتشرت بكثرة ورغم ما يوجه إليها من انتقادات لكنها حققت انتشارا على وقع استخدام تلك الكلمات والعبارات التي لم يكن يظن من عايش فترة التسعينات أن تتحور لتصل إلى هذه الدرجة.

"يوم تلات" - عمرو دياب
كان عمرو دياب ولا يزال هو نجم الغناء الأول في العالم العربي، وتميز باختيار كلمات أغانيه والألحان، لكن أغنية "يوم تلات" وعلى الرغم من اللحن المميز والتوزيع الرائع، شهدت انتقادات كبيرة بسبب كلمات الأغنية وقصتها التي وصفها البعض بـ "الغريبة".

هل يمكن لـ شاب أن يجد في مكان واحد، ويوم تلات - وهو يوم لا يفضله كثير من المصريين - ثلاث بنات بهذه الصفات الجميلة والرقيقة وثم يُعجبن به في وقت واحد، ويدعونه لتناول الطعام أيضا.. إنت بتهزر ياعمرو! هكذا قال رواد السوشيال ميديا.

كلمات الأغنية التي كتبها تامر حسين، جاءت على النحو التالي:

يوم تلات تلات بنات ندهوني
ع البساط بصات ياناس عجبوني
قعدة وانبساط غدا وعزموني
فتفتوا الفتافيت وفتنوني 

"بشوقك"- تامر حسني
أغنية خفيفة صورها تامر حسني بطريقة الفيديو كليب، تدعو للتفاؤل والخروج من الحزن وعدم التأثر بما يحيط من هموم وغيرها، وكانت الفكرة في حد ذاتها لطيفة وتصويرها جيد.

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الكلمات كانت أيضا مناسبة لكنها حملت بعض العبارات الدارجة التي لم يتخيل أحد أن تُساق في صورة لحن وتدخل ضمن أغنية تلقى هذا الانتشار مثل "شايل طاجن ستك ليه".

تامر غنى "عيش بشوقك" بكلمات جاءت على النحو التالي.. 

وان كنت مفلس خالص خالص ومحيلتكش جنيه
قول ع الجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سينيه
مثل ع الدنيا في عز الفقر أن أنت سعدت البيه
متخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه

"في الأحلام" - لطيفة
أغنية جديدة تروج لها الفنانة التونسية الكبيرة لطيفة، صاحبة التاريخ الغنائي المميز الذي جمع لها جمهورا عريضا في الوطن العربي، وتميزت لطيفة بأغنيات وطنية محببة للجمهور المصري.

لكن الأغنية الجديدة للفنانة لطيفة جاءت كلماتها غريبة للغاية ولا تضاهي ما كانت تغنيه من قبل، على الرغم من النجاح المتوقع لأغنية "في الأحلام".

كلمات أغنية "في الأحلام" جاءت على النحو التالي:

بتبص لدي ودي وتشات قبل ما بتنام 
وكمان تليفونك ليه واخده معاك في الحمام
هوريك أيام سودة.. بتخوني وأنا موجودة
حركاتك مش مظبوطة 
هتعمل نفسك نايم .. هطلعلك في الأحلام       

 "ملطشة القلوب" - مصطفى شوقي
كانت أغنية "ملطشة القلوب" من أكثر الأغاني انتشارا عام 2019، وفازت في استفتاءات كثيرة باعتبارها الأغنية الأفضل للنجم الصاعد مصطفى شوقي.

"ملطشة القلوب"، كانت عودة ناجحة للمنتج نصر محروس على مستوى الانتشار والتوزيع، لكن كلمات الأغنية كانت صادمة للبعض لاستخدام ألفاظ "ملطشة - جلاب المصايب - حدف طوب".

تقول كلمات الأغنية للشاعر صابر كمال:

نشانك سهمه خايب 
يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب
هتقولي ايه هُس يجيك أوا
دخلك منين سرسوب الهوى
هتروح يومين وتجيلي جريح 

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