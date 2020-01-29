ربنا سترها.. مذيعو انبوكس يعلقون على واقعة إنسانية مؤثرة

علق مذيعو برنامج انبوكس الثلاثى نورا سامى ، نوران عطا الله ، أحمد فاروق على واقعة قيام أب بإنقاذ طفلته من تحت عجلات أحد القطارات بمحافظة الإسماعيلية.





أشارت مذيعة انبوكس نورا سامى، خلال حديثها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، إلى أن واقعة انقاذ أحد الآباء لطفله من تحت عجلات القطار هو موقف انسانى مؤثر تجسدت فيه معنى الأبوة والأمان للطفلة قائلة "الحمد ربنا ربنا سترها وعدت على خير الحادثة دى".





أما زميلتها نوران عطا فقد أثنت على موقف الأب وسرعة بديهته وتصرفه بإنقاذ طفله على الفور مؤكدة أن هذا التصرف ملئ بالمخاطرة خاصة فى ظل تعرض الأب وابنه للذعر والخوف وإحتمالية فقدان أى منهما.





وجاء تعليق زميلهم ببرنامج انبوكس أحمد فاروق ، بأن غريزة الأبوة هى من دفعته لإنقاذ ابنه بطريقة " أسرع من البرق " ولكنها ليست بالطريقة الصائبة لإنقاذ طفله خاصة وإنها تعرضهم للمخاطر.



