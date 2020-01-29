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سيارات

تخفيضات تصل إلى 100 ألف جنيه في أسعار تويوتا كورولا هايبرد 2020

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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كريم عاطف

زادت الفترة الأخيرة مبيعات شركة تويوتا بشكل كبير مع وجود إقبال كبير على السيارات، وبعد طرح تويوتا لسيارتها كورولا 2020 الجديدة في مصر ساعد ذلك في دعم نمو مركز الشركة في السوق المحلية.

كما قرّرت الشركة إطلاق النسخة الهايبرد من كورولا لأول مرة في مصر، وقالت الشركة إن التخفيضات عليها شملت انخفاض في السعر بقيمة كبيرة تصل الي 100 ألف جنيه دفعة واحدة في الفئتين المتاحتين من السيارة محليًا وهما أول فئة التي تتاح حاليًا بسعر 550 ألف جنيه بعد تخفيض سعرها السابق 650 ألف جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية من السيارة بسعر 600 ألف جنيه بديلًا لسعرها السابق 700 ألف جنيه.

وتأتي كورولا هايبرد الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر 1800 سي سي بجانب محركين كهربائيين، وهو ما يتيح للسيارة قوة مجمعة تبلغ 121 حصان وعزم دوران يبلغ 304 نيوتن متر ، وتنقل هذه القوة الي العجلات الخاصة بالسيارة بمساعدة من ناقل حركة CVT .

وتعد كورولا الهايبرد الوحيدة المتاحة في اصدارات الهايبرد من تويوتا في السوق المصرية في الوقت الحالي بعد توفر نسخ بريوس في وقت سابق.

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