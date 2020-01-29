روسيا تعلن خبر سار عن لقاح فيروس كورونا.. فيديو

عرضت قناة "روسيا اليوم" تقرير فيديو يؤكد قرب مراكز الأبحاث
الروسية من إيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا.
وقال "بافل فولتشكوف"، مدير مختبر الهندسة الوراثية التابع لمعهد الفيزياء
والرياضيات بموسكو، إنهم يمتلكون المعلومات عن تسلسل فيروس كورونا، وأنهم يستطيعون
صناعة الدواء المضاد.
وأشار مدير مختبر الهندسة الوراثية التابع لمعهد الفيزياء والرياضيات بموسكو، إلى أن المختبر بصدد إنتاج اللقاح المطلوب.
عرضت قناة اكسترا نيوز بثًا مباشرًا لـ لجنة الطوارئ، منظمة الصحة العالمية، وذلك بسبب انتشار الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.
قال كريستيان لودمير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد مبلغ عنها بدول القارة الأفريقية، مؤكدا أنه برغم ذلك يجب أن تتخذ كافة الدول الاحتياطات الكافية والاستعدادات من مراقبة وتأهب ورصد على مستوى العالم.