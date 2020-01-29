عثمان شعلان يجتمع بـ رئيسات تمريض مستشفيات جامعة الزقازيق

اجتمع اليوم د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق برئيسات تمريض المستشفيات الجامعية بقاعة مجلس الجامعة، بحضور د.عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، ود. وليد ندا القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، و د.وائل صبري المشرف علي الشئون العلاجية ، ود.محمد عفت المشرف علي العلاج بأجر .





وأكد رئيس الجامعة دور الأطباء والممرضات بمستشفيات جامعة الزقازيق واللاتي يقدمن أروع صور العطاء في التخفيف عن آلام المرضي والسهر على راحتهم.





وأشاد د شعلان بتحمل هيئة التمريض للعديد من الضغوط التي تتعرض لها طوال عملها في مهمة تعد واحدة من أشرف وأسمى المهن على مر التاريخ .





وطالب رئيس الجامعة رئيسات التمريض بتقديم الخدمات للمرضي دون تمييز أو محاباه، وأن يتم التعامل مع كل المرضي على قدم المساواه، قائلًا: إننا جميعًا مواطنين مصريين، وعلينا أن نتوجه للمولى عز وجل بالدعاء أن يشفي كل مريض وأن ينعم علينا جميعًا بنعمة الصحة والعافية.



