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«جوهرة إفريقيا».. جولة حفيدة نيلسون مانديلا داخل المتحف المصري|شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:14 م
نادليكا مانديلا حفيدة
نادليكا مانديلا حفيدة المناضل نيلسون مانديلا
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إبراهيم القادري
قدم برنامج اليوم المذاع علي قناه دي ام سي حلقة خاصة الليلة باستضافة حفيدة المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا نادليكا مانديلا ، حيث قامت حفيدة نيلسون مانديلا بجولة داخل المتحف المصرى الكبير للاطلاع على الآثار المصرية والفرعونية القديمة.

قالت نادليكا مانديلا حفيدة المناضل نيلسون مانديلا ، إن هذا المتحف ليس تحفة مصرية فقط ولكنه جوهرة افريقيا وهو عمل خالد للأجيال القادمة .

وأضافت نادليكا مانديلا ، أن الأجيال القديمة ستعرف كيف عاش الملوك القادمة وكيف عاشت افريقيا وهذا سيوثق بشكل جيد في هذا المعهد كما انه اكبر متحف من حيث الحجم ومن حيث عدد القطع الأثرية كما أنه استعراض للقوة التي تستطيع الشعوب الافريقية تحقيقها.

وأوضحت نادليكا مانديلا، أن زيارتي للمتحف قبل الانتهاء منه يجعلني أقدر المنتج النهائى حين اراه كما اننى رأيت العمل الشاق الذي يقوم به كل العمال هنا.

وتابعت : أن هناك عناية فائقة لكل قطعة في المتحف كما انني اعلم ذالك لانها مهنتي واعلم مدى التدقيق البصرى الذى يحدث في هذه الاعمال.

واستكملت نادليكا مانديلا، أن العاملين في المتحف المصري سيعلم ابناؤهم انهم هم من جعلوا هذا الأمر ممكنا كما ان الحضارة الافريقية بدأت من مصر لأن المصريين اخترعوا ورق البردى وارقام الحساب كما انهم كانوا اصحاب رؤية تمتد إلى آلاف السنين.

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