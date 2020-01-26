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حفيدة نيلسون مانديلا: عمل الساسة في الأحزاب يتعارض مع خدمة الناس.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 09:23 م
حفيدة المناضل الأفريقي
حفيدة المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا
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إبراهيم القادري
قالت الكاتبة والناشطة الاجتماعية نادليكا مانديلا حفيدة المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا ،إن السياسة تفسد الأشياء.

وتابعت: كما أنني أعتقد أن الأحزاب السياسية في هذا النسق يعيقون أسلوب عمل السياسيين وذلك لأن بمجرد وجود الشخص في حزب سياسي ويتم اختياره لشغل منصب ما  في ذلك الوقت يجيب الشخص عن الحزب التابع له وليس عن الناس .


وأضافت حفيدة نيلسون مانديلا خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه قائلة: أنني سوف أدخل مجال السياسة في بلدي ولكن اذا تغير النظام السياسي حتى استطيع ان اعبر عن الناس اما اذا كنت داخل حزب وتحدث بأولويات الحزب فهذا ما يفسد السياسة .

وأوضحت أنها نشأت في قرية  وعملتني جدتي انه عند الاستيقاظ يجب علينا ترتيب اغراضنا ثم الذهاب الى المدرسة  وأمي كانت تعمل في أحد المحلات مثل الموجوده في القاهرة وكنت أذهب معها ثم بعدها نرجع إلى البيت واقوم بالمذاكره .

وتابعت نادليكا مانديلا، أن العيشة التي كنا نعيشها لم تكن مرفهة ولكنني كنت الاكبر سنا وكان يجب علي ان اقوم بعمل بعض الامور مثل اشعال المدفأه  .

واستكملت نادليكا مانديلا ، أن عند خروج جدى من السجن لم يكن جدى فقط ولكنه كان جد للجميع   وكان مشغول جدا ان تعود بلدنا الى الاستقرار .

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