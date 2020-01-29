الأهلي يبحث عن فك النحس أمام الهلال فى أم درمان بدورى الأبطال

يبحث فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أمام نظيره فريق الهلال السوداني يوم السبت القادم على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى أم درمان فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا عن فك النحس أمام زعيم الأندية السودانية.





وخلال مواجهات المارد الأحمر مع نظيره فريق الهلال السوداني على ملعب الأخير لم ينجح النادي الأهلي في تسجيل أي هدف فى مرمى الفريق السوداني خلال المباريات التى جمعت بينهما في موسم 1987 و 2004 و 2007 فى البطولات الإفريقية.





ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور الثمانية بعدما نجح فى الفوز على النجم الساحلي التونسي على ملعب استاد السلام بهدف دون رد أحرزه النيجيري جونيور آجاى.