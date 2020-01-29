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رياضة

الأهلي يبحث عن فك النحس أمام الهلال فى أم درمان بدورى الأبطال

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:09 م
مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني
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يسرى غازى
يبحث فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أمام نظيره فريق الهلال السوداني يوم السبت القادم على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى أم درمان فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا عن فك النحس أمام زعيم الأندية السودانية.

وخلال مواجهات المارد الأحمر مع نظيره فريق الهلال السوداني على ملعب الأخير لم ينجح النادي الأهلي في تسجيل أي هدف فى مرمى الفريق السوداني خلال المباريات التى جمعت بينهما في موسم 1987 و 2004 و 2007 فى البطولات الإفريقية.

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور الثمانية بعدما نجح فى الفوز على النجم الساحلي التونسي على ملعب استاد السلام بهدف دون رد أحرزه النيجيري جونيور آجاى.
 
وأعلن نادي الهلال السوداني عن حضور 60 ألف مشجع فى مباراته القادمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى إطار الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

ويدخل المارد الأحمر ، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز ، من أجل التأهل لدور الثمانية وذلك بعدما تسلح الهلال السوداني بالفوز على بلاتينيوم ويمتلك فى رصيده 9 نقاط.

ويتعين على الأهلي تحقيق التعادل أو الفوز على الهلال السوداني من أجل حسم التأهل وفك النحس أمام زعيم الكرة السودانية على ملعبه ووسط جمهوره.
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