أحمد موسى: إدعاءات القنوات الإرهابية والـ BBC عن مصر كاذبة وغير حقيقية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا مستمرون في بث الشائعات والأكاذيب بأن الرئيس السيسي تنازل عن أرض سيناء للفلسطينيين.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر لا تتنازل عن ارضها لصالح أحد.









وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان لم يكن لديهم مشكلة في التنازل عن الأراضي المصرية لصالح فلسطين".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا تنازل عن الأراضي المصرية وأرض سيناء جزء اصيل من الأراضي المصرية".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" كل إدعاءات الإخوان و ابواق الإرهابية كاذبة ولا تقول الحقيقة وجميع القنوات في قطر وتركيا والـ بي بي سي تبث الشائعات عن مصر".