AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فبركة.. محمد ناصر ومعتز مطر يزعمان تخلى مصر عن جزء من أراضيها.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:14 م
الإرهابي محمد ناصر
الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية كانت تتحدث عن أن مصر سوف تتنازل وتبيع أراضيها لصالح فلسطين ضمن ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن خطة ترامب للسلام في المنطقة لم تتضمن  تنازل مصر على أي جزء من أراضيها وهذا يؤكد كذب ادعاءات قنوات الاخوان الارهابية في قطر وتركيا.

وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو من قنوات الإخوان، لكل من الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر أثناء حديثهما عن تنازل مصر عن جزء من أراضيها وفقا لما يسمى بـ "صفقة القرن"، وتحدثا كذبا عن منح الرئيس السيسي جزءا من سيناء لفلسطين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  كل ما قيل من معتز مطر ومحمد ناصر فبركة  وأكاذيب".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن  قنوات الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا مستمرة في بث الشائعات والأكاذيب بأن الرئيس السيسي تنازل عن أرض سيناء للفلسطينيين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الإخوان لم يكن لديهم مشكلة في التنازل عن الأراضي المصرية لصالح فلسطين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  لا تنازل عن الأراضي المصرية، وأرض سيناء جزء اصيل من الأراضي المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: اللي هيغلط في بلدي هغلط فيه | فيديو

أحمد موسى: ممثل مصر في العدل الدولية أثبت مسئولية قطر عن الإرهاب في سيناء

أحمد موسى يتساءل: هل يصح أن تقوم فنادق مصرية بتشغيل قنوات أذرع الإرهاب؟ ..فيديو

مختار نوح: الإخوان فقدوا التأييد الشعبي واتهموا بعضهم البعض بالخيانة والتمويل

راتبه 14.5 مليون جنيه.. أحمد موسى: معتز مطر يدعى الشرف وهو يمارس الفجور.. فيديو

مسلسل فضائح الإخوان مستمر.. أحمد موسى: اللى هيجي على مصر ربنا هيفضحه.. فيديو

ترشيحاتنا

الاستبعاد.. عقوبات الاتحاد الإفريقي تنتظر الزمالك حال رفض لعب السوبر فى قطر

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

فرمان من كارتيرون.. استبعاد 4 نجوم من تدريب الزمالك فى أنجولا

مصر الجديدة وعين شمس.. قطع المياه عن 11 منطقة بسبب كسر خط رئيسي

عايشين في رعب.. مصرية بالصين تروي طبيعة الحياة في معقل كورونا.. فيديو

محمد صلاح يمنح ليفربول التقدم أمام ويست هام في الشوط الأول.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام