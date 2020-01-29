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توك شو

أحمد موسى: أردوغان أكبر متآمر على القضية الفلسطينية.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:40 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أكثر دولة دافعت عن القضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل الشامل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن دولة قطر هي السبب في انقسام فلسطين الآن.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أردوغان أكبر متآمر على القضية الفلسطينية"، مضيفا: "الإخوان والمعزول مرسي عرضوا التنازل عن أراضي مصرية والتنازل عن الأراضي المصرية على حساب مصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن خطاب مصر عن السلام في القضية الفلسطينية لم يتغير من الرئيس السادات وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس أنور السادات في عام 1977 قرر الذهاب إلى الكنيست للحديث عن السلام، وتحدث السادات في الكنيست عن السلام  في عقر دار إسرائيل".

 وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " السادات أكد أن الشعب الفلسطيني له حقوق مشروعة أمام قادة إسرائيل".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "القضية الفلسطينية اول واهم قضية بالنسبة إلى مصر وأكد ذلك كل قادة مصر ماعدا الخائن الجاسوس محمد مرسي".
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