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أحمد موسى: أبو مازن أكد لي أن المعزول مرسي عرض التنازل عن 1300 كم من سيناء لصالح غزة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:42 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخائن محمد مرسي العياط هو من قرر التنازل عن أرض مصر لصالح قطاع غزة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد لي في 2014 أن الرئيس المعزول مرسي  هو من عرض التنازل عن 1300 كيلو متر من سيناء لقطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الإخوان والمعزول مرسي عرضوا التنازل عن أراضي مصرية والتنازل عن الأراضي المصرية على حساب مصر".

واضاف :" خطاب مصر عن السلام في القضية الفلسطينية لم يتغير من الرئيس السادات وحتى الرئيس السيسي".

وتابع :"   الرئيس أنور السادات في عام 1977 قرر الذهاب إلى الكنيست للحديث عن السلام، والرئيس السادات تحدث في الكنيست الإسرائيلي عن السلام  في الكنيست عقر دار إسرائيل".

 وأكمل:" أكد السادات أن الشعب الفلسطيني له حقوق مشروعة  وذلك أمام قادة إسرائيل".
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