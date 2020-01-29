أحمد موسى: أبو مازن أكد لي أن المعزول مرسي عرض التنازل عن 1300 كم من سيناء لصالح غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخائن محمد مرسي العياط هو من قرر التنازل عن أرض مصر لصالح قطاع غزة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد لي في 2014 أن الرئيس المعزول مرسي هو من عرض التنازل عن 1300 كيلو متر من سيناء لقطاع غزة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان والمعزول مرسي عرضوا التنازل عن أراضي مصرية والتنازل عن الأراضي المصرية على حساب مصر".





واضاف :" خطاب مصر عن السلام في القضية الفلسطينية لم يتغير من الرئيس السادات وحتى الرئيس السيسي".





وتابع :" الرئيس أنور السادات في عام 1977 قرر الذهاب إلى الكنيست للحديث عن السلام، والرئيس السادات تحدث في الكنيست الإسرائيلي عن السلام في الكنيست عقر دار إسرائيل".





وأكمل:" أكد السادات أن الشعب الفلسطيني له حقوق مشروعة وذلك أمام قادة إسرائيل".