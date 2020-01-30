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محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح: لا صحة لاكتشاف حالة فيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 12:33 ص
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمطروح
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ايمن محمود
نفى الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح، ما أثير عن اكتشاف حالة فيروس كورونا بمحافظة مطروح، لافتا إلى أن الحالة لسيدة مصابة بنزلة برد حادة، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من عدم إصابتها بالمرض.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، وصلت مساء أمس، الأربعاء، إلى مدينة مرسى مطروح في زيارة ليست تلك بسبب الحالة، مؤكدًا أن الزيارة كانت لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مستشفيات محافظة مطروح، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة عددًا من المستشفيات اليوم، الخميس، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوافر جميع الأدوية والأمصال وأدوات الوقاية.

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